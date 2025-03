Gqitalia.it - Saltare la corda 30 minuti al giorno per 30 giorni dà effetti inaspettati prima del previsto

laè un'attività che tutti noi abbiamo provato a fare: da bambini per gioco, da adulti quando abbiamo scoperto che il jump rope è un esercizio cardio ad alta intensità, perfetto non solo per il riscaldamentodella boxe. «Per intensità,laè paragonabile alla corsa o allo step, ma con la giusta costanza può risultare ancora più efficace e completo, offrendo risultati migliori in tempi brevi», spiega Angelo Brandini, personal trainer specializzato in functional training a Milano.Oltre a essere efficace, laha un altro grande vantaggio: la praticità. Si può usare ovunque e in qualsiasi momento, motivo per cui è un punto fermo nelle palestre di boxe di tutto il mondo e negli allenamenti di cross-fit. E se nemmeno l’iconico Rocky Balboa vi ha convinti a provarla, forse qualche dato in più vi farà capire perché è uno strumento essenziale per un workout completo, capace di allenare sia la forza che la resistenza.