Calciomercato.it - Salta la convocazione in nazionale: l’Inter e Inzaghi sorridono

Nella pausa nazionali,‘recupera’ un giocatore: il nerazzurro non si unirà alla propriaper i match di Nations LeagueSegnale importantissimo, quello lanciato dalal campionato. I campioni d’Italia hanno chiuso al meglio il recente tour de force, con una vittoria preziosissima contro l’Atalanta, il 2-0 di Bergamo vale tanto e serve a piazzare il primo tentativo di mini-fuga della squadra di, allungando sulle dirette concorrenti.lain– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)A nove giornate dalla fine, tre lunghezze di vantaggio sul Napoli e sei sull’Atalanta stessa, non si può dire sia una distanza di sicurezza ma il trend del momento appare favorevole. Ora, la pausa, dopo la quale cercare di ripartire al massimo, per arrivare in fondo in tutte le competizioni.