Salerno, "Donne nella società e nella cultura dei Longobardi": il convegno internazionale il 21 e il 22 marzo

Si terrà il 21 e il 222025, “dei”, ilorganizzato dall’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia (ANIMI) e dall’Associazionea, insieme con l’Arcidiocesi di- Campagna-Acerno e l’Università degli Studi di. Puntando i riflettori sul ruolo delle mulieres longobarde, l’iniziativa – ospitataprima giornata presso l’Unisa eseconda presso la Curia Arcivescovile- mira a fornire spunti di riflessione “di genere”, focalizzando l’attenzione su fasi storiche fondamentali nell’evoluzione della condizione femminile.“dei”: il“Questo importanteche si svolge non a caso a, città segnata indelebilmente dalla presenza longobarda dal VII all’XI secolo, (ma il cui influsso si protrarrà anche nei secoli immediatamente successivi), intende focalizzare il ruolo di primo piano avuto dallelongobarda che ha lasciato tracce profonde in vari ambiti, da quello del governo a quello medico, dall’ambito religioso a quello educativo.