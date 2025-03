Anteprima24.it - Salernitana, è il momento di cambiare passo: il pubblico è l’uomo in più

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloMezzo pieno, mezzo vuoto. All’indomani del pareggio di Bari il popolo salernitano si divide tra chi ha accolto positivamente il risultato del San Nicola e chi – invece – avrebbe preferito unapiù aggressiva e votata all’attacco.Il weekend calcistico ha ulteriormente accorciato la classifica: i granata restano penultimi ma gli incroci in programma alla ripresa potrebbero concedere alla squadra di Breda una grande occasione. Battendo il Palermo, grazie ai diversi confronti incrociati, lapotrebbe addirittura trovarsi fuori dalla zona calda e saltare anche il guado della soglia playout.Certo, il cliente che propone il calendario non è affatto abbordabile: i rosanero sono in piena contestazione e ilpalermitano si aspetta una reazione caratteriale e numerica proprio a partire dal match dell’Arechi.