Salento girò video hot e li inviò a un ragazzo che li diffuse in chat | arriva la pesante condanna

Una brutta storia avvenuta in un comune del, dove un 26enne è statoto a quattro anni di carcere:agli amiciprivati che gli aveva inviato una minore.Nel 2019, quando aveva 20 anni, spinse una minore, sua conoscente, a girare duea sfondo erotico e a inviarglieli; poi, ovviamente senza che la ragazzina lo sapesse, losu un gruppo whatsapp di amici. Per questo il Tribunale di Lecce hato un 26enne, residente in un Comune nel sud del, a quattro anni di carcere con l’accusa di pornografia minorile.Secondo l’accusa il giovane che all’epoca dei fatti aveva 20 anni avrebbe anche inviato alla ragazzina una specie di demo per farle capire lo stile delche avrebbe dovuto girare. I giudici hanno disposto anche l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio inerente la tutela, curatela e amministrazione di sostegno, nonché dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e l’interdizione in perpetuo da incarichi nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni, o in altre strutture pubbliche e private, frequentate abitualmente da minori.