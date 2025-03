Panorama.it - Sale la tensione tra Stati Uniti e Sudafrica

Aumentano le tensioni diplomatiche tra Washington e Pretoria. Venerdì, il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato l’ambasciatoreno negli, Ebrahim Rasool, come “persona non grata”. “Ebrahim Rasool è un politico istigatore di razzismo che odia l'America e odia il presidente Donald Trump”, ha affermato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. “Non abbiamo nulla da discutere con lui e quindi è considerato persona non grata”, ha aggiunto. Il diplomatico dovrà quindi lasciare il Paese entro il 21 marzo, mentre il presidenteno, Cyril Ramaphosa, ha bollato come “deplorevole” la mossa di Washington. Nel post in cui annunciava la sua decisione, Rubio ha allegato un articolo di Breitbart News, che riportava alcune dichiarazioni di Rasool, in cui il diretto interessato collegava il movimento di Trump al suprematismo.