Sai che Apple Tv+ con le sue serie e film cult è anche su Prime Video?

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Quante volte ti hanno chiesto se aveviTv+? Quante ti hanno fatto una testa così con Ted Lasso, l'allenatore ottimista che non si scompone davantialla peggiore presa per i fondelli? E quante volte in ufficio ti hanno parlato di Scissione, lain cui le persone possono scindere vita privata e lavoro in modo letterale (e super straniante)? E chi non ti ha detto che suTv+ trovi alcune delle miglioridi fantascienza? Per non parlare deipieni di superstar come Air, Wolfs e prossimamente F1. Così come dei documentari sulla musica, dai Beastie Boys a Springsteen, da Billie Eilish a Louis Armstrong e i Velvet Underground.