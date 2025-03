Ilnapolista.it - Sacchi: per l’organico a disposizione e le cessioni di gennaio, il Napoli ha già costruito una piccola impresa

: pere ledi, ilha giàunaArrigosulla Gazzetta scrive dele non può fare a meno di osservare la realtà. Cioè che ilha già fatto un’a stare lassù:Ilha sicuramente perso un’occasione pareggiando in casa del Venezia. Tutti si aspettavano il successo dei partenopei. È vero che ha avuto diverse opportunità per segnare, è vero ci ha provato in tutti i modi, ma la squadra di Conte deve assolutamente ritrovare quella fluidità di manovra che l’ha caratterizzata nella prima parte della stagione. Mi rendo conto che non sia una cosa semplice, perché adesso la fatica del campionato si fa sentire e a me ilè parso piuttosto stanco, però è l’unica strada per cercare di arrivare al traguardo dello scudetto.