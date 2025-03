Internews24.com - Sacchi applaude l’Inter: «Ora c’è solo una cosa che può fermarla verso lo scudetto»

di Redazioneha detto la sua dopo Atalanta Inter: il commento del tecnico dopo il successo dei nerazzurriArrigoha esaltato l‘Inter di Simone Inzaghi dopo la grande vittoria dei nerazzurri a Bergamo contro l‘Atalanta.LA SITUAZIONE – «Mi aspettavo una sfida spettacolare e non mi sono sbagliato. Mi è sembrato un duello tra pugili di altissimo livello: uno tira un colpo, l’altro lo para e va all’assalto con coraggio. Mai un momento di tregua in Atalanta-Inter. Tutto sommato, ritengo che il successo delsia meritato: ha fatto di più in zona offensiva, è stata più pericolosa dell’Atalanta, ha dimostrato di essere superiore.nel complesso ha dimostrato di essere una formazione molto esperta, che sa gestire i tanti momenti della partita, capisce quando è il caso di accelerare o quando, invece, si deve rallentare un po’.