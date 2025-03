Sabaudia ottiene per il quarto anno consecutivo la "Spiga verde"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 marzo 2025 –non è solo una città marittima e turistica con la Bandiera Blu, ma anche una terra di agricoltura e sostenibilità. Per il, la città delle dune ha ottenuto il riconoscimento dalla Foundation for Environmental Education come uno dei Comuni rurali più attenti alla sostenibilità e al territorio.La sala consiliare del Comune diha ospitato la cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento ‘Spighe Verdi 2024’ agli operatori agricoli e florovivaistici del territorio.Anche quest’è stato un momento di confronto tra l’Amministrazione comunale, le Associazioni di categoria e gli operatori del comparto. Il sindaco Alberto Mosca, il presidente provinciale di Confagricoltura Luigi Niccolini e il direttore provinciale della stessa Associazione Mauro D’Arcangeli hconsegnato gli attestati di Spighe Verdi a circa 50 imprenditori agricoli, florovivaisti e del settore agrituristico, perché distintisi nel 2024 per sostenibilità ambientale e qualità del prodotto offerto.