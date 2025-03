Lanazione.it - Sabato 22 e domenica 23 marzo torna la 33ª edizione delle Giornate Fai di Primavera

Arezzo, 172025 –22 e232025la 33ªFAI di, con l’apertura di 750 luoghi speciali in 400 città da nord a sud della Penisola, evento organizzato dal FAI grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari attivi in tutte le regioni, che quest’anno cade nel cinquantenario della nascita del FAI. La Delegazione di Arezzo e Provincia vi invita alla scoperta del patrimonio di San Giovanni Valdarno, dove ben 5 luoghi vi attenderanno con le loro aperture straordinarie: Palazzo d’Arnolfo con il suo MuseoTerre Nuove, Museo della Basilica di Santa MariaGrazie, Basilica di Santa MariaGrazie, Chiesa della SS Annunziata e Casa Masaccio Centro per l’Arte Contemporanea. I visitatori saranno accompagnati dagli studentiClassi Seconda e Terza ATV dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno, indirizzo Turismo – Quadriennale”, giovani “Apprendisti Ciceroni” appositamente formati in collaborazione con la Docente Referente Professoressa Liliana Elisabetta Fornasari.