Juventusnews24.com - Sabatini esce allo scoperto dopo la debacle di Firenze: «La Juventus ha contatto questi allenatori». I nomi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ladi: «Laha». Ifatti dal giornalista al tavolo di PressingIntervenuto negli studi di Pressing Sandroha parlato così della, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina.– «Le dichiarazioni di ieri di Motta fan capire che ha parlato con Elkann, e vuol dire che quello che gli avevano detto Giuntoli e Scanavino non l’avevano confortato fino in fondo. Sono arrivati anche se ma magari non da Giuntoli in persona dei messaggi a Mancini, Gasperini, Pioli, Tudor, Conte.»Leggi sunews24.com