Tpi.it - Russia-Ucraina, tregua vicina: “Ma Kiev dovrà fare importanti concessioni”. Trump: “Domani parlerò con Putin”

Donaldsentirà Vladimirnella giornata di martedì 18 marzo per stringere su unatemporanea tra. “Vogliamo vedere se è possibile far finire la guerra. Forse possiamo, forse no, ma penso ci siano buone possibilità” ha dichiarato il presidente Usa, che poi ha aggiunto: “In questo fine settimana è stato fatto un grande lavoro”. Il riferimento è ai contatti tra il negoziatore americano Witkoff e il Cremlino sulla proposta di un cessate il fuoco di trenta giorni, già accettata dal presidente ucraino Zelensky. “Vedremo se avremo qualcosa da annunciare” ha aggiunto il presidente statunitense.Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Mike Waltz, in un’intervista ad Abc, ha dichiarato che l’accettare di” territoriali allain cambio di “garanzie di sicurezza”.