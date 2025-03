Inter-news.it - Ruggeri ammette: «L’Atalanta ha provato a giocare alla pari ma l’Inter è la più forte!»

Matteo, fresco di convocazione di Luciano Spalletti, interviene nella conferenza stampa d’apertura del ritiro dell’Italia. Non mancano le domande sulla recente sconfitta controcon indosso la maglia della sua Atalanta.DETERMINANTE – Ieri seraha battutodi Matteo2-0. Il difensore della Dea questa mattina si è già ritrovato ad Appiano Gentile – ironia della sorte – per iniziare il ritiro con l’Italia di Luciano Spalletti. Proprio da lì arrivano alcune dichiarazioni da parte del giovane: «Sicuramente ieri eravamo consapevoli di affrontare la squadra piùdel campionato. Abbiamo giocato per buona parte della partitamaè stata più determinante e negli episodi ed è riuscita così a vincere la partita. Per questo dico che a parer mio è la squadra piùdel campionato».