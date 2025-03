Oasport.it - Rugby, chiuso il Sei Nazioni ecco un 2025 durissimo per l’Italia

È andato in archivio questo weekend il Guinness Seie perdi Gonzalo Quesada è stato un torneo che ha dato poche soddisfazioni. Il ko iniziale contro la Scozia ha subito spento gli entusiasmi e i sogni di gloria, poi è arrivato il faticoso successo contro un Galles in disarmo, i pesanti ko contro Francia e Inghilterra e, infine, la sconfitta con molte recrimicontro l’Irlanda.Insomma, ilè iniziato in salita per gli azzurri e il prosieguo dell’anno non sarà più semplice. Anzi. Quest’estate, infatti, i ragazzi di Gonzalo Quesada voleranno in Sudafrica, dove affronteranno per due volte i campioni del mondo in carica e prima forza del ranking. Il 5 e il 12 luglio Lamaro e compagni saranno in campo a Pretoria e Port Elizabeth contro quella che oggi è la più forte squadra al mondo.