Pordenonetoday.it - Rubano nelle auto in sosta, ma a pochi metri c'è la caserma dei carabinieri: fermati due marocchini

Leggi su Pordenonetoday.it

Stavano scegliendo tra leparcheggiate quelle da forzare per rubare all'interno, ma erano nel posto sbagliato. Duestavano guardando all'interno delle macchine in via XXXI ottobre a Sacile, a poca distanza dalladei. Un militare di guardia li ha visti dalle.