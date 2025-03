Bergamonews.it - Ruba un Iphone al passeggero di un bus e scappa, fermato da una poliziotta fuori servizio

Bergamo. Si trovava sull’autobus fermo alla stazione Autolinee in attesa di partire e, per ingannare il tempo, stava navigando in rete con il suo15. Era la mattina di sabato 15 marzo e porte del mezzo erano aperte. Improvvisamente è salito I.T., libico di 19 anni, ha afferrato il telefonino deled è fuggito verso via Bono.Il proprietario dello smartphone, un cittadino pachistano, è sceso a sua volta dal bus e si è messo a rincorrere il ladro. Mentre correva ha incrociato unache, vedendo la scena, è subito entrata in azione. Anche lei ha inseguito il 19enne e nel frattempo ha lanciato l’allarme ai suoi colleghi che sono riusciti a localizzare l’al parco Suardi.Gli agenti della squadra Volanti hanno quindi rintracciato il 19enne con ancora addosso il telefonino del pachistano e lo hanno accompagnato in caserma.