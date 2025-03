Anteprima24.it - Ruba auto e tenta di investire Poliziotti: caccia al responsabile

Tempo di lettura: < 1 minutoNella decorsa notte,del Commissariato distaccato di P.S. di Ariano Irpino (AV), nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto dei reati contro il patrimonio, a seguito di segnalazione di furto di un’vettura da parte del relativo proprietario, asportata poco prima in quella Contrada Masciano, intercettavano il veicolo segnalato in Ariano Irpino, nella zona periferica di Rione Cardito, a cui intimavano l’Alt Polizia.Il conducente del mezzo, tuttavia, dopo averto diuno degli agenti, si allontanava a forte velocità inseguito dalla Volante della Polizia e, poco più avanti, si lanciava al di fuori dell’abitacolo dell’vettura che, ancora in movimento, andava a collidere contro la siepe di un’abitazione privata. L’individuo, pertanto, fuggiva a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.