Sport.quotidiano.net - Rotellistica, il sogno svanisce sul più bello. Ancora rinviato l’appuntamento con la storia

Leggi su Sport.quotidiano.net

camaiore 0 thiene 2CAMAIORE: Taiti, Motaran, Maremmani, Pardini, Alonso, Ballestero, Mattugini, Raffaelli. All. Orlandi. THIENE: Comin, Luotti, Rigo, Ballardin, Zanini, Poli, Mandarini. All. Retis. Arbitri: Rago-Marinelli. Marcatori: 19’ pt Poli; 13’ st Mandarini. TRISSINO – Esattamente come due anni fa. La maledizione di Coppa del Camaiore prosegue e così, se allora a festeggiare fu il Breganze, stavolta è il Thiene ad alzare il trofeo. Diciamolo subito, nonostante l’impegno al PalaDante di Trissino non si è visto un bel Camaiore. Camaiore che ha sì impegnato l’estremo ospite Comin, ma che non ha mai messo in pista una qualità di gioco degna di una finale. Ci sono stati anche due legni colpiti, verità, ma la scintilla che potesse anche far solo illudere che la coppa prendesse la via della Versilia non c’è, in realtà, mai stata.