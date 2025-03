Movieplayer.it - Rosetta: l'interprete del film dei fratellI Dardenne morta a 43 anni

Émilie Dequenne, vincitrice del premio per la miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes, è scomparsa a causa di una rara malattia. Una delle più famosi attrici belghe, Émilie Dequenne, è scomparsa a soli 43. Dequenne vinse il Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes 1999, al suo debutto sullo schermo, per. Dequenne èieri in un ospedale nei pressi di Parigi, come confermato nelle scorse ore dalla sua storica agente Danielle Gain all'agenzia di stampa francese AFP. La malattia di Émilie Dequenne Ad ottobre 2023, l'attrice annunciò pubblicamente di essere affetta da una rara forma di cancro che in seguito si è rivelata essere un carcinoma surrenalico. A causa della malattia, Dequenne dovette ritirarsi dalle scene alla fine .