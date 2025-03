Sbircialanotizia.it - Rosa Di Stefano vicepresidente Federalberghi Sicilia

Leggi su Sbircialanotizia.it

Di, presidente diPalermo, è stata recentemente nominata come nuovadiSicilia. La designazione è avvenuta durante una riunione del Consiglio e della Giunta regionale dell’associazione, occasione in cui sono stati trattati numerosi argomenti riguardanti il settore dell’ospitalità. All’incontro hanno partecipato, in collegamento, l’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, e . L'articoloDiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.