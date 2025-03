It.insideover.com - Romania, altro scandalo: esclusa Sosoaca perché “euroscettica” e anti-Nato

Leggi su It.insideover.com

Dopo l’esclusione di C?lin Georgescu, il leader di destra già vincitore delle precedenti elezioni rumene, annullate per una presunta interferenza russa attraverso presunte operazioni social media, inuncandidato è stato escluso dalle prossime elezioni presidenziali di maggio dall’Ufficio elettorale centrale del Paese. Si tratta di Diana, avvocato nazionalista e già senatrice per l’Alleanza per l’Unione dei Rumeni (Aur), che ha guadagla sua notorietà nel 2020, durante l’emergenza pandemica, per via delle sue posizioni-restrizioni e-vaccini. Dal 2024 è membro del Parlamento Europeo, eletta con S.O.S..Candidata di destraMotivo dell’esclusione di? La Ccr (Corte Costituzionale della), nel confermare la decisione dell’Ufficio elettorale, ha sostenuto che le sue posizioni politiche, come riporta l’Associated Press, inclusa “l’opposizione all’appartenenza dellaall’Unione Europea e alla, la rende inadatta a rispettare gli obblighi costituzionali della Presidenza”.