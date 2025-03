Roma, violenta lite tra clochard per il posto dove chiedere l’elemosina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 marzo 2025 – Un’accesanel parcheggio di un supermercato: il motivo sarebbe il. E’ successo a Torrespaccata,il diverbio sfociato in aggressione ha visto un 49enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, colpire con un violento pugno in faccia un connazionale 38enne, anche lui senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.Il fatti risalgono al pomeriggio del 6 marzo, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso il parcheggio di un supermercato in via Torrespaccatahanno trovato la vittima a terra, priva di coscienza. Allertato il personale sanitario del 118, il 38enne è stato trasportato con ambulanza, in codice rosso, presso il Policlinico Tor Vergataè stato soccorso e trattenuto in osservazione, non in pericolo di vita, per un trauma cranico, riportando una prognosi di 45 giorni.