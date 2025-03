Romadailynews.it - Roma, stretta sulla “mala movida”: chiusi due locali a Trastevere e Piazza Bologna

Nel fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno intensificato i controlli, portando alla chiusura temporanea di due. Le sospensioni, disposte dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., sono scattate per reiterate violazioni amministrative. Durante le verifiche, un 20enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato per possesso di hashish, mentre un 24enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sono state inoltre accertate numerose irregolarità in 17 attività commerciali, con sanzioni per un totale di circa 10mila euro.Dueper irregolaritàNel corso dei controlli”, i Carabinieri hanno notificato ai gestori di duela sospensione della licenza per 10 giorni.