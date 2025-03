Romadailynews.it - Roma, sparatoria a Tor Bella Monaca: ferito un 28enne

Leggi su Romadailynews.it

Il giovane è stato colpito da un proiettile e trasportato d’urgenza al policlinico di Tor Vergata. La polizia indaga sull’agguato.Spari in strada:un giovane di 28 anniTorna la paura a Tor. Ieri sera, intorno alle 22, un ragazzo di 28 anni, di origine tunisina, è statoda un colpo d’arma da fuoco. Il giovane è stato soccorso sul pianerottolo della sua abitazione, tra le scale e l’ascensore. A lanciare l’allarme è stata la sua compagna, che ha chiamato il 112.Il, colpito al petto sul lato sinistro, è stato immediatamente trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.Le indagini della poliziaGli investigatori della squadra mobile della questura distanno cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato.