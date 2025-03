Calcionews24.com - Roma, Ranieri ringrazia Svilar: il portiere decisivo nella vittoria contro il Cagliari – le pagelle del portiere

Leggi su Calcionews24.com

, lediil: tre interventi decisivi per difendere l’1-0 firmato da Dovbyk Lasi aggrappa al gol di Dovbyk per lail, ma soprattutto alle parate di, che tengono la porta giallorossa immacolata: per i giornali è ilserbo il migliore in .