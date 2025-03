Ilnapolista.it - Roma, Ranieri perde Dybala per un mese: lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra

Leggi su Ilnapolista.it

Brutte notizie per Claudio, allenatore. Dall’infermeria arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni die Rensch e non sono positivi.Ieri si è fatto male Paulonella partita contro il Cagliari, dovendo uscire dopo appena 10 minuti dal suo ingresso in campo. I primi esami hanno evidenziato per la Joya unaal muscoloalla, con tempi da valutare relativamente al suo rientro. Stando a quanto comunica Sky Sport però si tratta almeno di undi stop. Per il difensore olandese Devyne Rensch, invece, è emersa unaall’adduttore lungo sinistro. Per entrambi, dunque, niente partenza per le rispettive Nazionali.: «Quando sono arrivato, laera una squadra senza autostima e aveva il pubblico contro»Claudio, tecnico, ha analizzato così la vittoria per 1-0 contro il Cagliari ai microfoni di Dazn:«Dovbyk è un ragazzo che ha bisogno d’affetto e comprensione, io e la squadra gli diamo tutto questo.