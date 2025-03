Sololaroma.it - Roma, Ranieri attende il vero Koné: la Francia per il rilancio

Reduce dalla vittoria per 1-0 con il Cagliari, laè arrivata alla sosta Nazionali nel migliore dei modi. I giallorossi hanno subito rialzato la testa dopo l’eliminazione dall’Europa League, grazie ad una prestazione di carattere e di grinta. Il focus rimane totalmente sul finale di annata in campionato, con la rimonta verso il 4° posto che sta proseguendo a ritmi alti sotto ogni punto di vista. I capitolini dovranno ricaricare le pile ed iniziare a preparare nel migliore dei modi la prossima gara con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare in una trasferta insidiosa.Claudiospera di trarre vantaggio da questa pausa, pur perdendo diversi elementi del suo scacchiere. Uno di questi è senza ombra di dubbio Manu, convocato dallaper il prossimo impegno con la Croazia in Nations League.