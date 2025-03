Sololaroma.it - Roma, premio Maestrelli a Ranieri: martedì la cerimonia

Claudioha completamente ribaltato la stagione della. Da quando è tornato sulla panchina giallorossa, la squadra ha preso il volo in campionato, passando nel giro di quattro mesi dalla zona retrocessione alla piena corsa per un posto in Champions League. La vittoria contro il Cagliari ha avvicinato i giallorossi a soli quattro punti dal quarto posto, occupato dal Bologna, che ieri ha travolto la Lazio con un netto 5-0 e superato la Juventus, sconfitta dalla Fiorentina.Il riconoscimento Questo incredibile lavoro ha portato aun riconoscimento importante: secondo quanto riportato dall’ANSA, il tecnicono è stato nominato vincitore della 40ª edizione del Trofeo. Si tratta di unche non celebra solo i risultati sportivi, ma anche i valori umani degli allenatori.