Sololaroma.it - Roma, N’Dicka imprescindibile: Ranieri ha il suo leader

Leggi su Sololaroma.it

La sosta Nazionali è arrivata e lapuò quindi ricaricare le pile, prima del rush finale. I giallorossi si sono subito rialzati dopo l’eliminazione dall’Europa League ed hanno vinto per 1-0 con il Cagliari, in una prova di carattere e cinismo contro un valido avversario. La squadra ha dimostrato di saper rispondere presente, quando la palla scottava. La rimonta in campionato prosegue, con il 4° posto che dista solo quattro punti. I capitolini vogliono rimanere sulla retta via e, dopo la fine della pausa, torneranno in campo con il Lecce, più nello specifico sabato 29 marzo allo stadio Via del Mare.Claudioè consapevole di aver davanti un avversario tosto, che vorrà regalare ai suoi tifosi una serata indimenticabile. Il coach di Testaccio si affiderà anche in Salento agli elementi cruciali del suo scacchiere, con il focus che si sposta necessariamente alla difesa.