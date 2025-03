Sololaroma.it - Roma, mondo stravolto dall’ultima sosta: Champions più vicina

Ladi Claudio Ranieri ha riscritto la propria storia di quattro mesi, un racconto che va da, tra cadute e risalite. Il 10 novembre la squadra crollava contro il Bologna, in una partita che sanciva l’addio a Ivan Juric e lasciava i giallorossi impantanati nei bassifondi della classifica. Oggi, i giallorossi sono a soli quattro punti dalla zona, dopo aver superato il Cagliari per 1-0 con un gol di Dovbyk.La rimonta continuaDa quel novembre amaro, laè diventata una macchina quasi perfetta. Ranieri ha collezionato tre pareggi e dieci vittorie, l’ultima contro il suo amato Cagliari, portando a casa il sesto successo consecutivo in campionato. In queste sei gare, l’unica rete subita è stata quella di Da Cunha contro il Como, a dimostrazione di una solidità difensiva ritrovata e di un carattere che non si vedeva da tempo.