Romadailynews.it - Roma, investita da un’auto sull’Ardeatina: muore 56enne

Incidente mortale a: pedone travolto dasulla via ArdeatinaUn grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6.30, sulla via Ardeatina, all’altezza del chilometro 10.500, in direzione. Una Ford Fiesta ha investito una donna di 56 anni, di nazionalità romena, che è deceduta sul colpo a causa dell’impatto.Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale diCapitale per effettuare i rilievi e avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto.Alla guida del veicolo c’era un giovane italiano di 20 anni, che è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta sequenza dei fatti per chiarire le responsabilità dell’incidente.