Sololaroma.it - Roma, infortunio Dybala: l’esito degli esami strumentali

L’immagine diin panchina con le mani sulla faccia per coprire le lacrime sono state fin da subito il segnale che le notizie riguardo il suonon sarebbero state confortanti. Dopo essere entrato nel corso della ripresa della sfida trae Cagliari, la Joya è rimasta in campo poco più di 10 minuti, accasciandosi a terra dopo aver effettuato un colpo di tacco e toccandosi immediatamente la zona dietro al ginocchio sinistro.Da quel momento sono partite ore di attesa in casa, culminate con glisvolti nel corso della mattinata, che purtroppo non hanno portato buone notizie. Come ci si poteva attendere fin dagli istanti successivi all’, perè infatti stata confermata la lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, che dopo un periodo di grande forma fisica lo costringerà forzatamente ad un periodo di stop.