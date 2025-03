Sololaroma.it - Roma Femminile, Kuhl: “L’interesse giallorosso ha sempre avuto la priorità”

Dopo il suo arrivo allaa gennaio, Kathrine Mollersta proseguendo il suo ambientamento nella Capitale. In un’intervista rilasciata a Ilnista ha parlato del trasferimento e di questo suo inizio di avventura giallorossa: “Sapevo che sarei andata via dall’Arsenal già da un paio di mesi prima dell’apertura del calciomercato quindi hotempo per riflettere al meglio edellahalanella mia testa. Loro sembravano molto interessati a me, credevano tanto nella giocatrice che sono e questo è stato molto importante. Negli scorsi anni ero già stata un paio di volta in città da turista perché è una città che amo, a gennaio invece sono venuta per firmare i contratti e fare tutte le formalità. È andato tutto bene, per me è qualcosa di enorme e un privilegio essere qui”.