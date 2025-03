Sololaroma.it - Roma, ennesima rimonta di Ranieri: il parallelo con la stagione 2009/2010

Claudio, l’uomo delle imprese impossibili, sta scrivendo un nuovo capitolo di una carriera già leggendaria. Dopo la Premier League vinta con il Leicester e le salvezze miracolose con il Cagliari, il tecnicono ha accettato una sfida che sembrava disperata: risollevare lada un inizio dida incubo. Chiamato dopo gli esoneri di De Rossi e Juric, ha preso una squadra a -4 dalla zona retrocessione e l’ha portata, in soli quattro mesi, a -4 dalla Champions League, con unache ha dell’incredibile.Il paragone con l’annataOra mancano nove partite alla fine del campionato e la sfida del 6 aprile contro la Juventus, come scrive il Corriere dello Sport, appare quasi come uno spareggio. Per i tifosinisti, è inevitabile il paragone con un altro match entrato nella storia: quel-Inter del 27 marzo, quando, subentrato a Luciano Spalletti dopo appena due turni di campionato, portò la squadra a lottare punto su punto contro l’Inter di Mourinho.