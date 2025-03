Sololaroma.it - Roma, Dybala aveva un livido nella zona dell’infortunio: il retroscena

La partita di Paulocontro il Cagliari è durata appena dieci minuti, un tempo brevissimo che però ha lasciato il segno in casa. Entrato in campo al posto di Matias Soulé poco dopo il gol decisivo di Artem Dovbyk, l’attaccante argentino ha provato a dare il suo contributo, ma un semplice tocco di tacco per Shomurodov è stato fatale. Inizialmente,ha tentato di restare in campo, ma pochi istanti dopo si è accasciato a terra, richiamando l’attenzione dello staff medico.Secondo quanto riportato da Il Tempo, la prima diagnosi parla di un problema alla parte distale dei flessori dietro il ginocchio sinistro. Tuttavia, solo gli esami strumentali in programma oggi chiariranno l’entità del danno e le tempistiche di recupero.IlSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio potrebbe essere legato a un problema preesistente.