Sbircialanotizia.it - Roma, doppio infortunio: out Dybala e Rensch

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lacontinua a stupire in questo 2025 con un altro successo che la conferma come la squadra con il maggior numero di punti in campionato. Questo straordinario risultato porta la firma di Claudio Ranieri, che è riuscito a far tornare la squadra a sognare un posto in Champions League. Decisiva la recente vittoria contro . L'articolo: outè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.