Roma di rimonta, corsa Champions senza padrone: dopo la sosta il rush finale

Oltre al duello per la conquista dello Scudetto, con l’Inter diventata la principale indiziata anche e soprattutto visto il periodo non brillante del Napoli – scivolato a tre punti dai nerazzurri – gli ultimi due mesi di campionato regaleranno fuoco e fiamme anche per un posto inLeague.lainfatti inizierà ilper capire chi riuscirà a trovare quella continuità necessaria per aggiudicarsi la quarta ed ultima posizione utile per far parte della prossima edizione della maggiore competizione europea.Laarriva sicuramente lanciata e con grande entusiasmo dato dai tredici risultati utili consecutivi e dalle ultime sei vittorie, ma il destino dei giallorossi dipenderà dagli scontri diretti in successione a partire da aprile. Laper laLeague vede però impegnate sei squadre, a partire dal Bologna attualmente quarto, passando per Juventus, Lazio e Fiorentina fino ad arrivare al Milan, nono ma con sole sei lunghezze dai felsinei.