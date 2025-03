Romadailynews.it - Roma, danneggia auto e moto con una spranga: denunciato 50enne

Vandalo con una, fermato dai carabinieriMomenti di tensione nella serata di ieri in via Vicenza, nel quartiere Castro Pretorio a, dove un uomo di 50 anni, cittadino ucraino senza fissa dimora e con precedenti di polizia, hato diverseparcheggiate utilizzando unadi ferro.Alcuni residenti, allarmati dal rumore e dalla scena, hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazioneCasal Bertone, che hanno sorpreso l’uomo mentre colpiva carrozzerie e parabrezza di quattro veicoli.Grazie al supporto di altre pattuglie, i militari sono riusciti a disarmarlo e metterlo in sicurezza. Ilè stato poi condotto in caserma, dove è statopermento e porto abusivo di oggetti atti a offendere.