Romadailynews.it - Roma, controlli a Settecamini: 70 identificati e 13 misure restrittive

Nel quartiere, a, i Carabinieri di Tivoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel fine settimana, identificando 70 persone e controllando 60 veicoli. Durante l’operazione, sono state verificate le posizioni di 13 soggetti sottoposti adomiciliari. Un 42enne con precedenti è stato denunciato per possesso di crack, cocaina e hashish. Altri tre individui, di età compresa tra i 24 e i 52 anni, sono stati segnalati al Prefetto per il possesso di modiche quantità di droga. Inoltre, un automobilista è stato multato per violazione al codice della strada.straordinari: identificate 70 personeNel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno intensificato inel quartiere, a, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza dei cittadini.