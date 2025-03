Sololaroma.it - Roma, ansia per Dybala e Rensch: sosta al momento giusto

Lasi è presa i tre punti contro il Cagliari con una vittoria sofferta per 1-0, ma il prezzo pagato in termini di infortuni è stato salato. Laper le nazionali arriva nelpiù opportuno: Ranieri avrà qualche giorno per riorganizzare le idee e sperare nel recupero di alcuni pezzi importanti della rosa.Le condizioni diL’infermeria si è riempita di colpo. Paulosi è fermato dopo appena 10 minuti dal suo ingresso in campo, durante un’azione in cui ha tentato un colpo di tacco per servire Shomurodov. Il primo responso parla di un fastidio ai flessori dietro al ginocchio sinistro. Oggi sono previsti degli esami strumentali per scongiurare la presenza di una lesione. Se l’esito dovesse essere negativo, l’argentino potrebbe rispondere alla convocazione della sua nazionale.