Roma 29 punti nel 2025 | Ranieri davanti a Bayern Monaco e PSG

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Cagliari, lasi può focalizzare sulla sosta per le Nazionali. I giallorossi hanno messo in cascina 3pesanti per continuare la rimonta verso le posizioni internazionali, grazie ad una prova di cinismo ed attenzione difensiva. La squadra ha dato risposte concrete dopo l’eliminazione dall’Europa League, non cadendo nei soliti tranelli del passato. I capitolini vogliono concludere in bellezza la stagione e dovranno preparare nel migliore dei modi la prossima gara con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. Una partita da non sottovalutare, contro un cliente ostico.Claudiosta regalando un vero e proprio sogno ai suoi tifosi, grazie ad un inizio di anno dove i suoi ragazzi sono stati autentici protagonisti.