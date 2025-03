Sololaroma.it - Roma, 14 punti in più contro le stesse avversarie del girone d’andata: Ranieri punta aprile

Peggio di come stavano andando le cose, in campo e fuori, dall’inizio della stagione fino a novembre era oggettivamente impossibile, ma immaginare unacon un andamento simile ora ed in piena corsa per il 4° posto era pura fantascienza. Merito soprattutto di unche sta compiendo l’ennesimo miracolo della sua strabiliante carriera, un uomo che ha riportato serenità laddove era il caos più assoluto, ed in grado di reggere l’urto di ko importanti ma fisiologici come quelliMilan e Athletic Club in Coppa Italia ed Europa League.I numeri in campionato parlano per lui: 13 risultati utili consecutivi e serie di 6 vittorie di fila (con solo un gol subito) ancora attiva, nonché 26conquistati nelle 10 gare deldi ritorno, laddove all’andata, con lo stesso numero di partite disputate, ne aveva accumulati appena 13 (la metà).