Roma 10 giallorossi convocati in Nazionale | da N’Dicka a Dovbyk ecco gli impegni

Finalmente riposo, un qualcosa che allaserviva come il pane dopo un lungo periodo fatto di tantiogni tre giorni. L’ultimo sforzo ha portato una vittoria determinante contro il Cagliari, utile per rialzare la testa dopo il Bilbao, mettere a referto il 13° risultato utile consecutivo in campionato ed avvicinare il 4° posto Champions League a soli 4 punti di distanza. Peccato per gli infortuni di Dybala e Rensch, due tegole non da poco che verranno gestite in una sosta che vedrà più di un giocatore lasciare Trigoria per glicol proprio paese.Per la precisione sono 10 idalle rispettive Nazionali, un buon importante ma non esagerato se paragonato ad altre volte. Di buono per Ranieri c’è anzitutto la permanenza nella capitale di Mancini, Cristante e Pellegrini, con Spalletti che non ha convocato neanche un calciatore dellaper affrontare la Germania nei quarti di Nations League, mentre Carmine Nunziata, tecnico dell’U21, port acon se Baldanzi e Pisilli per le amichevoli con Olanda e Danimarca.