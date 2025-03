Ilveggente.it - Roland Garros, Sinner fatto fuori: l’annuncio spiazza i tifosi

Leggi su Ilveggente.it

Jannikanche dal Major d’Oltralpe: quello che è accaduto nelle scorse ore ha lasciato senza parole i tifosi del campione altoatesino.Lui è da qualche parte, in Francia, ad allenarsi in vista del rientro in campo. E mentre Jannikfa il conto alla rovescia, impaziente come sarà di tornare a giocare, al Foro Italico fervono i preparativi. Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, ha assicurato che quella che sarà riservata al numero 1 del mondo a Roma sarà un’accoglienza coi fiocchi. Un tributo di quelli che si rendono solo agli atleti più grandi, cosa che lui, di sicuro, è.(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’intenzione, ha spiegato il “boss” della Fitp, è quella di allestire una suite privata per l’azzurro, per i giorni in cui sarà impegnato nella Capitale dopo la lunga assenza dal circuito.