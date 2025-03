Ilnapolista.it - Rocco Papaleo: «Da ragazzo ero tifoso dell’Inter, poi n questi 50 anni a Roma gli amici mi hanno contagiato»

Leggi su Ilnapolista.it

Repubblica intervista, nelle sale dal 20 marzo con il nuovo film dei Manetti Bros, U.S. Palmese, in cui è un pensionato che convince il suo paese, Palmi, a ingaggiare nella squadra locale un turbolento campione francese appena squalificatoLeggi anche:: «Iniziai a fumare con mia madre, aprivamo il pacchetto da sotto di nascosto da mio padre» Il suo rapporto con il calcio?«Di gran trasporto, purtroppo. Tifo per la, il che significa soffrire un po’ di più, vinciamo poco. Fino a diciott’è stata la grande passione, giocavo a livello agonistico. Tra i ricordi migliori il debutto nella prima squadra: una domenica, ho segnato due gol nei primi venti minuti».In che ruolo?«Quello che oggi viene chiamato falso nueve, una volta era “punta di manovra”. Non ero fermo in avanti ad aspettare la palla, andavo incontro al gioco.