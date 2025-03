Ilfattoquotidiano.it - Risvegliare una coscienza europea comune? Che tempismo! Ora il re è nudo per davvero

di Eugenio LanzaSu iniziativa di Michele Serra, editorialista de La Repubblica, questo sabato a Roma si è tenuta la tanto attesa manifestazione “Una piazza per l’Europa”. Obiettivo dichiarato?una, segnatamente nell’ambito di un impianto di difesa unica. Che! Che coraggio! Che faccia tosta!Il disimpegno promesso da Trump circa il contributo degli Stati Uniti alla Nato e il possibile avvento di una benedetta tregua in Ucraina hanno mandato nel panico gli spiriti e le penne degli alfieri della comunità, negli ultimi tre anni misteriosamente assopiti. E la stessa agitazione pervade le varie cancellerie del continente. Sembra essere proprio questa ipotesi a terrorizzare le nuove leve degli europeisti: che i cannoni finalmente tacciano, ma non per volontà di Bruxelles.