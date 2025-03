Zonawrestling.net - RISULTATI: SIW Giorno del Giudizio VII Parte 1

Online la primadidelVII della SIW andato in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, disponibile sul Canale Youtube della federazione (in anteprima per abbonati il giovedì e in chiaro il Lunedì successivo):TLC Match for SIW Superior WILD Championship (Decision Match)Vertigo batte Rafael e Kevin Caio e diventa Nuovo Campione!!!SIW Superior Tag Team ChampionshipAdriano & Ema Corsi battono World Eaters (Caesar & Davey Fusaro) (c) W/Il Divo e diventano Nuovi Campioni!!!Swan batte Myla GraceSid Scala batte Alex Flash w/Electra (Special Referee Nick Radogna)