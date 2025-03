Sport.quotidiano.net - Risultati Serie B: al Catanzaro il derby contro il Cosenza, vince anche il Pisa

Roma, 16 marzo 2025 – Ilrisponde a Sassuolo e Spezia e centra la vittoriail Mantova, che gli permette di mantenere i nove punti di distacco con il Sassuolo in vetta e allungare sullo Spezia al terzo posto. Ottima vittoria del, che si aggiudica ilcon un rotondo 4-0 nel segno di Iemmello, Pompetti, Bonini e Coulibaly, mentre tra Reggiana e Sampdoria e tra Sudtirol e Carrarese termina 2-2. Reggiana – Samp: equilibrio perfetto, stessi gol, stessi punti in classifica Al Mapei Stadium Reggiana e Sampdoria si dividono la posta in palio, con il 2-2 finale che mantiene la parità di punti in classifica. Il primo gol della partita arriva al 33' e porta la firma di Portanova, con Gondo che al 60' sigla il raddoppio. La Samp non esce dalla partita e dimezza le distanze con Niang al 67', ma appena due minuti dopo il numero 19 dei blucerchiati abbandona il campo a causa del doppio giallo.