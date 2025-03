Sport.quotidiano.net - Risultati Serie A: impresa di Napoli contro la Virtus. Trento riaggancia la vetta

Bologna, 16 marzo 2025 – Al termine del 22esimo turno della regular season, sono ben quattro le squadre inal campionato diA di basket: dopo il passo falso di Brescia e il travolgente successo di Trapani che ha così raggiunto la testa a quota 32 punti, è arrivato il passo falso dellaSegafredo Bologna che ha perso 93-88 nel testa-coda in casa di una straordinaria. A trascinare i partenopei verso l’ci hanno pensato Tomislav Zubcic (28 punti) e Jacob Pullen (25). Dopo un primo tempo equilibrato, sull’asse Pullen-Zubcic,ha provato l’allungo arrivando a +7, ma laè riuscita a restare abbarbicata al match ed è entrata nei 10’ finali sul -3. Dopo l’ultimo mini-intervallo, però,ha nuovamente accelerato fino al +10. Anche questa spallata non è comunque bastata a mandare al tappeto la– rimasta senza Shengelia (espulso per reazione dopo uno screzio con Woldetensae e Zubcic) –, che a 2’ dalla fine ha trovato la parità a quota 86 con la tripla Tucker, il quale ha lanciato la volata finale in cui Pullen in lunettà e la schiacciata di Toté hanno fatto la differenza.